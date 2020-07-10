В Токио зафиксирована новая вспышка Covid-19

В Токио отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Так, по данным на 10 июля, за сутки в японской столице было выявлено 243 новых случая инфицирования Covid-19. Об этом сообщает телеканал Asahi.

Днем ранее в Токио был превышен апрельский максимум по числу заболевших за день – было подтверждено 224 случаев инфицирования. Весной же максимум составил 206 новых пациентов.

Власти связывают это со снятием ограничений на передвижения между префектурами: вирус в столицу привезли приезжие.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 10.07.20

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