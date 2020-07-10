Эксперты ВОЗ установят происхождение коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Китай специальную группу, которая выяснит происхождение коронавируса нового типа, ставшего причиной глобальной пандемии. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.

«Один из основных вопросов, который всех интересует, передался ли он от животного к человеку и от какого вида…Мы знаем, что он очень, очень похож на вирус летучей мыши, но прошел ли он промежуточную мутацию? На этот вопрос нам всем нужно ответить», – цитирует Харрис Reuters.

В группу экспертов вошли специалисты по здоровью животных и эпидемиологии.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 12,2 млн подтвержденных случаев Covid-19, сообщает Университет Джона Хопкинса (США). От последствий болезни скончались 555 тысяч человек. Наибольшее число заболевших выявлено в США – 3,1 млн, на втором месте Бразилия – 1,7 млн, замыкает тройку лидеров Индия, где подтверждено 793 тысячи случаев коронавируса.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 10.07.20

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