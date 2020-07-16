Восемь человек заразились коронавирусом на съемках клипа в Бурятии

В Бурятии коронавирус выявили у участников съемки музыкального клипа. Весь состав съемочной группы отправили на карантин. Об этом сообщил в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Несмотря на то, что в Бурятии продолжает действовать запрет на любые массовые мероприятия, съемочная группа в составе 18 человек отправилась на реку Хамар-Дабана для записи видеоролика. По возвращении у одного из них выявили коронавирус.

«При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на Covid-19. По данным случаям также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», – сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Всю съемочную группу отправили на карантин. Установлен круг контактных лиц, проводится их лабораторное обследование и дальнейшее медицинское наблюдение.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 16.07.20

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