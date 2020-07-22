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Среда, 22 июля 2020, 09:23 мск

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В Черногории объявили вторую эпидемию коронавируса

Власти Черногории вновь вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В конце мая в республике объявили о победе над эпидемией.

За минувшие сутки в Черногории выявили 98 больных Covid-19, сообщил Институт общественного здоровья в Подгорице. В стране насчитывается 1920 инфицированных коронавирусом нового типа.

Правительство обязало всех граждан, включая детей старше семи лет, на открытом воздухе и в помещениях носить защитные маски. В зданиях разрешено собираться в группы не более 20 человек, на улице – не более 40. Продлен запрет на проведение торжеств с массовым скоплением людей.

Кроме того, ограничено рабочее время кафе и ресторанов. До 30 августа продлен запрет на живую музыку в развлекательных заведениях.

Во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией. Однако затем в стране выросла заболеваемость коронавирусом. Правительство республики настаивает на том, что новая волна вызвана «импортом» инфекции из соседних стран.

Подгорица, Зоя Осколкова

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