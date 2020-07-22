В Китае впервые пересадили легкие пациенту с коронавирусом

Китайские медики провели первую операцию по трансплантации легких пациенту с коронавирусом. 65-летний пациент уже покинул больницу. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Цуй Чжицян заболел Covid-19 пять месяцев назад. Он находился под постоянным наблюдением, так как болезнь протекала в тяжелой форме. Было принято решение о пересадке легких. В операции принимали участие более 20 медицинских специалистов.

После хирургического вмешательства пациент не мог двигаться, он общался с персоналом больницы, подавая сигналы глазами. Спустя два месяца он встал на ноги, а еще через месяц мужчину выписали.

Чжицяну предстоит пройти курс реабилитации. Пока он не может говорить и общается с окружающими надписями на специальной табличке.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.07.20

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