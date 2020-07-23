В Японии забили тревогу из-за массового использования медицинских масок

Повсеместное использования медицинских масок, перчаток и иных средств индивидуальной защиты является новым источником загрязнения Мирового океана, считают экологи нескольких стран. О возникшей угрозе пишет Kyodo.

Так, по данным экологической организации OceansAsia, среди отходов деятельности человека, попадающих в океан, все чаще встречаются одноразовые средства индивидуальной защиты. «Маска может разлагаться в микропластик на протяжении ста лет. Это тот вид микропластика, который сейчас можно встретить в организмах рыб и даже в морской соли», – заявили в организации. Отмечается, что средства индивидуальной защиты находят не только в в Японском, но и Средиземном и других морях.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 23.07.20

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