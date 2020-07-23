российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июля 2020, 15:20 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Японии забили тревогу из-за массового использования медицинских масок

Повсеместное использования медицинских масок, перчаток и иных средств индивидуальной защиты является новым источником загрязнения Мирового океана, считают экологи нескольких стран. О возникшей угрозе пишет Kyodo.

Так, по данным экологической организации OceansAsia, среди отходов деятельности человека, попадающих в океан, все чаще встречаются одноразовые средства индивидуальной защиты. «Маска может разлагаться в микропластик на протяжении ста лет. Это тот вид микропластика, который сейчас можно встретить в организмах рыб и даже в морской соли», – заявили в организации. Отмечается, что средства индивидуальной защиты находят не только в в Японском, но и Средиземном и других морях.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 23.07.20

В Карелии вновь ввели ограничительные меры. / Уровень заболеваемости Covid-19 в России за сутки не изменился. / Коронавирус забирает уральских врачей – умерли не меньше шести человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

В Москве и Дагестане по делу о контрабанде икры задержали 11 человек

Ученые предложили новый способ вызывания дождя

В Байкал вытекло топливо из накренившегося судна

Ущерб не имеет аналогов в России: предприятия Владимира Потанина ждут масштабные проверки

СКР возбудил дело из-за загрязнения реки Кама в Пермском крае (ВИДЕО)

Побережью США угрожает серьезный разлив нефтепродуктов

Ученые предсказали сокращение мирового населения

Ученые обнаружили радиацию от «Фукусима-1» на территории всей Японии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Технологии, Экология,