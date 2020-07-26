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Воскресенье, 26 июля 2020, 10:04 мск

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Ученые из США заявили о создании прибора мгновенно выявляющего Covid-19

В США исследователи из Университета Джорджа Вашингтона придумали малогабаритное устройство, которое позволит моментально выявить факт заражения человека коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте университета.

В основу лег ранее изобретенный прибор-газоанализатор. Устройство сравнили по размеру с прядью волос, а состоит оно из проводников и покрыто тонким слоем золота. Ученые отметили, что с началом пандемии они задумались об ином применении устройства.

Они предложили нанести на поверхность устройства реагент или раствор с содержанием специфических белков для выявления коронавируса. При контакте с каплей крови человека прибор сможет мгновенно показать, заражен ли он Covid-19

Вашингтон, Иван Гридин

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В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая, США, Эпидемии,