Диабет увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз

Диабетики, заболевшие коронавирусной инфекцией, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от Covid-19. Об этом сообщили в Центрах по контрою и профилактике заболеваний США.

Собранные за время пандемии данные позволили сделать вывод, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний, передает портал MedicalXpress.

Самое серьезное осложнение при диабете – снижение эффективности иммунной системы. Кроме того, заболевание несет целый ряд проблем – болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, доходящее до ампутации, а также ухудшение зрения.

Больные диабетом при инфицировании коронавирусом должны постоянно находиться в контакте с лечащими врачами и социальными работниками. Медики обязаны контролировать возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.

По последним данным, в мире выявили более 16 млн больных коронавирусом, их количество растет с каждым днем. ВОЗ признала вспышку пандемией 11 марта 2020 года. От последствий Covid-19 скончались более 648 тысяч человек. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших, в тройке лидеров – США, Бразилия и Индия.

Москва, Зоя Осколкова

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