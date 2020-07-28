Коронавирус обнаружили в сперме

Китайские и американские ученые обнаружили коронавирусную инфекцию в сперме заболевших мужчин. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики NGC Сергей Боголюбов.

В острый период заболевания коронавирус выявили в сперме примерно у 15% обследованных мужчин, а на стадии выздоровления – приблизительно у 8%, передает РИА «Новости». В настоящее время нет данных о том, как долго инфекция сохраняется в репродуктивном материале переболевших Covid-19.

Специальные исследования о том, передается ли коронавирус половым путем, не проводились. «Надо сказать, что в мире существуют вирусы, которые при попадании в организм человека, живут в нем годами и десятилетиями, например, ВИЧ, гепатит С, герпес, цитомегаловирус», – уточнил Боголюбов.

Коронавирус негативно сказывается на сексуальной функции мужчин, снижается количество и качество спермы. «Если вирус все-таки поражает яичко, он может снизить популяцию клеток Лейдига, которые вырабатывают основной мужской гормон – тестостерон. Между тем, снижение тестостерона приводит к сексуальным нарушениям, нарушению качества эрекции, метаболическим расстройствам, ожирению», – рассказал доктор.

Генетик посоветовал в период восстановления после болезни уделять внимание качественному питанию, заниматься физкультурой, принимать витамины и больше спать.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.20

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