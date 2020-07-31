Глава ВОЗ обвинил молодежь во вспышках коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что ответственность за распространение коронавируса лежит отчасти на молодых людях, которые пренебрегают мерами предосторожности. Он напомнил, что тяжелым последствиям после заражения Covid-19 подвержены не только пожилые.

«Согласно свидетельствам всплески заболевания коронавируса в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», – цитирует Гебрейесуса РБК.

Молодежи необходимо помнить, что люди могут передавать вирус, даже если сами не испытывают симптомов заболевания. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми», – отметил Гебрейесус.

У молодежи заболевание обычно протекает в более-менее мягкой форме, добавила Мария ван Керкхове, возглавляющая подразделение чрезвычайных заболеваний ВОЗ. Однако известны случаи, когда у молодых людей болезнь протекает тяжело, а иногда и вовсе заканчивается летальным исходом.

Керкхове напомнила о необходимости чаще мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. «Есть смысл избегать помещений с массовым скоплением людей, в том числе ночных клубов. Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания», – сказала представитель ВОЗ.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 30.07.20

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