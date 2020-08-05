В Японии создают вакцину от коронавируса с помощью личинок

Японские ученые используют в вакцине от коронавируса белок, полученный в личинке шелкопряда. Препарат должен стать высокоэффективным и доступным по цене. Об этом рассказал профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ.

«С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден», – цитирует японского ученого РИА «Новости».

Специалисты работают над созданием двух типов вакцины: первый будет вводиться через инъекцию, второй – перорально. Новому препарату предстоит пройти испытания на безопасность. Планируется провести тестирование на животных до 31 марта 2021 года.

По словам Кусакабэ, вакцина покажет высокую эффективность и обойдется дешевле, чем аналоги. Предположительно, она будет стоить столько же, как прививка от гриппа.

Токио, Зоя Осколкова

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