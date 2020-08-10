российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 августа 2020, 14:27 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Великобритании в статистику по умершим от коронавируса попали жертвы ДТП

Великобритания может отказаться от ежедневной публикации статистики по числу умерших от коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что Минздрав Англии включал в статистику умерших от коронавирусной инфекции всех, у кого когда-либо был обнаружен Covid-19. В результате в нее попали те, кто скончался по другим причинам. Например, посчитали даже тех, кто умер в ДТП, хотя коронавирус у них обнаружили за несколько месяцев до смерти, а болезнь протекала без осложнений.

В то же время в Шотландии и Уэльсе в списки умерших от коронавирусной инфекции попадали только те, у кого Covid-19 был диагностирован не ранее чем за три недели до смерти.

17 июля британские власти перестали публиковать статистику. Есть вероятность, что данные по коронавирусу теперь будут обнародовать не каждый день, а раз в неделю.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 10.08.20

На Ямале заболеваемость по коронавирусу снизилась почти на 20%. / В Зауралье заметно снизился суточный прирост по Covid-19. / В России скончались 15 тысяч пациентов с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России скончались 15 тысяч пациентов с коронавирусом

Больную Covid-19 женщину принудительно госпитализировали за поход в магазин

Вице-губернатор Креков: «Совмещение двух инфекций – гриппа и коронавируса – это гремучая смесь»

От коронавируса в Свердловской области умерли еще восемь человек

Тесты или симптомы? Роспотребнадзор и Центр по контролю заболеваниями рассказали, как определяют выздоровевших от Covid-19

В Сочи усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Москве изъяли из продажи нелегальный препарат от коронавируса из мертвых рептилий: предлагали пить даже детям

В Карелии у вылечившихся пациентов вновь выявили коронавирус

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,