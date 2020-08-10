В Великобритании в статистику по умершим от коронавируса попали жертвы ДТП

Великобритания может отказаться от ежедневной публикации статистики по числу умерших от коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что Минздрав Англии включал в статистику умерших от коронавирусной инфекции всех, у кого когда-либо был обнаружен Covid-19. В результате в нее попали те, кто скончался по другим причинам. Например, посчитали даже тех, кто умер в ДТП, хотя коронавирус у них обнаружили за несколько месяцев до смерти, а болезнь протекала без осложнений.

В то же время в Шотландии и Уэльсе в списки умерших от коронавирусной инфекции попадали только те, у кого Covid-19 был диагностирован не ранее чем за три недели до смерти.

17 июля британские власти перестали публиковать статистику. Есть вероятность, что данные по коронавирусу теперь будут обнародовать не каждый день, а раз в неделю.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 10.08.20

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