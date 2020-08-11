Полоскание рта поможет в борьбе с распространением коронавируса

Ученые из Германии выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта поможет в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованных на сайте Рурского университета в Бохуме.

Группа специалистов молекулярной и медицинской вирусологии провела эксперимент, в ходе которого в жидкость для полоскания рта добавлялись клетки вируса Sars-Cov-2. Участие в исследовании также приняли ученые из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена.

Эксперты проверили восемь средств, которые продаются в аптеках Германии. Жидкость с вирусом встряхивали в течение 30 секунд. Каждый раз исходный титр вируса снижался, а после третьего полоскания уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

Авторы эксперимента подчеркнули, что жидкости для полоскания не убивают коронавирус, но могут бороться с его распространением, так как действуют в тех местах, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 11.08.20

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