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Вторник, 11 августа 2020, 16:31 мск

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Полоскание рта поможет в борьбе с распространением коронавируса

Фото: Pixabay

Ученые из Германии выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта поможет в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованных на сайте Рурского университета в Бохуме.

Группа специалистов молекулярной и медицинской вирусологии провела эксперимент, в ходе которого в жидкость для полоскания рта добавлялись клетки вируса Sars-Cov-2. Участие в исследовании также приняли ученые из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена.

Эксперты проверили восемь средств, которые продаются в аптеках Германии. Жидкость с вирусом встряхивали в течение 30 секунд. Каждый раз исходный титр вируса снижался, а после третьего полоскания уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

Авторы эксперимента подчеркнули, что жидкости для полоскания не убивают коронавирус, но могут бороться с его распространением, так как действуют в тех местах, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле.

Берлин, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Германия, Коронавирус из Китая,