Ученые нашли способ отличить COVID-19 от гриппа: назван точный порядок симптомов

Американские ученые выяснили последовательность проявления симптомов коронавируса. Их выводы опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Биологи проанализировали истории болезни более 55 тысяч пациентов, и определили, что в первую очередь у заразившихся возникает жар, затем кашель. «Это подтверждает идею, что перед входом в любые учреждения нужно проверять температуру», – отмечают авторы работы.

Ученые обратили внимание, что такой порядок возникновения симптомов позволяет отличить коронавирус от гриппа. «Грипп начинается с кашля, тогда как COVID-19, как и другие заболевания, связанные с коронавирусом, начинается с лихорадки. Мы предполагаем, что порядок появления симптомов может помочь пациентам и медицинским работникам быстрее отличить COVID-19 от других респираторных заболеваний…» – говорится в исследовании.

Биологи также отметили, что третий симптом коронавируса – мышечные боли. Затем начинается тошнота или рвота, после – диарея.

Как сообщал «Новый День», в России за минувшие сутки зарегистрировано 4 892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в России число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 927 745. Суточный темп прироста заболеваемости второй день подряд составил 0,5%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 17.08.20

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