В Индонезии выявили более заразный штамм Covid-19

Измененный, более заразный штамм коронавируса нового типа был обнаружен в Индонезии. Он получил обозначение D614G, заявил замдиректора Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Херавати Судойо. Он рассказал, что его удалось выявить в ходе секвенирования генома в образцах, которые отобрали специалисты института.

Гражданам страны следует быть особенно бдительными, так как, по оценкам экспертов, к концу года число заразившихся в стране может достигнуть 500 тыс. человек, предупредил эпидемиолог из Университета Индонезии Сяхризал Шариф. «Ситуация серьезная. Сейчас передача вируса вышла из-под контроля», – приводит его слова Reuters. Эпидемиолог особо подчеркнул, что лаборатории перегружены, и у них нет возможности протестировать множество проб, из-за чего уровень выявляемости больных Covid-19 был бы выше.

По оценкам директора института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио, D614G заражены до 40% всех инфицированных в стране, пишет The Star. Ученый сказал, что новый штамм более заразный, однако научных подтверждений того, что заболевание у инфицированных именно им людей протекает в более тяжелой форме, нет.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 31.08.20

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