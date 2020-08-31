В Австралии вакцину от Covid-19 испытают на студентах и преподавателях вузов

В австралийской столице Канберре начались клинические испытания вакцины американского производства на людях. Препарат разработан компанией Novavax. Как отметили в Paratus Clinical, где будут проводиться испытания, в них примут участие 1,5 тыс. добровольцев, по 750 человек в США и Австралии.

На первом этапе вакцину испытают на преподавателях и студентах вузов Канберры – всего 160 человек. Половина из них получат плацебо, а другие – реальную вакцину. Столица была выбрана неслучайно. Там на протяжении уже почти двух месяцев не было выявлено ни одного случая заражения Covid-19.

Как передает ТАСС, на сегодняшний день новый препарат опробовали на 49 добровольцах, а остальные проходят все необходимые медобследования. После первой вакцинации, через полгода, они пройдут повторную, а затем им придется на регулярной основе сдавать анализы, чтобы ученые смогли выяснить, сформировался ли у них иммунитет. Промежуточные результаты медики рассчитывают получить в конце текущего года.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 31.08.20

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