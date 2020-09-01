Число заразившихся Covid-19 в России перевалило за миллион

За сутки на территории России лабораторно подтверждено 4 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 отметили, что 1 211 человек из этого числа (25,6%) болеют бессимптомно, а суточный прирост составил 0,5%. Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом.

Безусловное лидерство по числу заболевших за день удерживает Москва. Столичные медики выявили 641 случай заражения. На второй строке антирейтинга расположился Санкт-Петербург (+185), на третьей – Подмосковье (+156). Замыкают пятерку Ростовская (+133) и Нижегородская (+132) области.

В Ненецком автономном округе, напротив, за день не было обнаружено ни одного заболевшего. Среди регионов с наименьшим суточным приростом – 0,1% – оказались Псковская и Смоленская области.

За минувшие сутки в России выписано по выздоровлению 6 318 человек, а за весь период – 815 705 пациентов. За день от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 123 человека, а за все время – 17 299 человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с момента вспышки в РФ проведено более 36,5 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 204 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 211 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.09.20

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