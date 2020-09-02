В России за сутки выявили около 5 тысяч заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 4 952 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 1 005 000. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

У 1 196 (24,2%) человек не наблюдалось никаких симптомов инфекции. Суточный прирост составил 0,5% в среднем по стране. При этом на Чукотке больных коронавирусом не выявили. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечаются в Москве, Севастополе, Московской и Смоленской областях – 0,2%.

Столичные медики выявили 625 инфицированных, это наибольший показатель среди регионов. На второй строке антирейтинга расположился Санкт-Петербург (+189), на третьей – Подмосковье (+158). Замыкают пятерку Нижегородская (+147) и Ростовская (+145) области.

За день в России выписано по выздоровлению 5 464 человека, а за весь период – 821 169 пациентов. За прошедшие сутки от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 115 человек, а за все время – 17 414.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с момента вспышки в РФ проведено более 37 млн тестов на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются более 210,7 тысячи человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирус выявили у 25,7 млн человек. Лидируют по числу заражений США – более 6 млн заболевших, затем идут Бразилия (3,95 млн) и Индия (3,76 млн). Россия занимает четвертую строчку. Более 857 тысяч пациентов с Covid-19 скончались, более 17 млн выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.20

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