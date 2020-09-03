В Британии совершили прорыв в лечении тяжелобольных пациентов с Covid-19

Смертность пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции нового типа способен снизить противовоспалительный стероидный препарат гидрокортизон. К таким обнадеживающим выводам пришли ученые из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre. Результаты их исследования опубликованы в Журнале американской медицинской ассоциации (JAMA).

Продолжительность исследования составила 4 месяца и затронуло 403 пациента, которым требовалась поддержка органов дыхания или сердечно-сосудистой системы, в том числе искусственная вентиляция легких и нормализация артериального давления. Оказалось, что пациенты, прошедшие недельный курс гидрокортизона, имели на 93% больше шансов на выздоровление.

Данное исследование стало частью семи клинических испытаний, в которых приняли участие 1,7 тыс. пациентов. Глава Минздрава Великобритании, комментируя результаты работы ученых, назвал их «фантастической новостью».

Отметим, что о пользе дектаметозона при лечении больных с тяжелой формой Covid-19 британские медики сообщили еще в июне. Во Всемирной организации здравоохранения это назвали научным прорывом.

Лонодон, Иван Гридин

Лонодон. Другие новости 02.09.20

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