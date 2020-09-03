Заболеваемость коронавирусом в России не снижается больше трех недель

За минувшие сутки в России выявили 4 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. На протяжении трех недель число заболевших Covid-19 остается на уровне около 5 тысяч в день. Общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования достигло 1 009 995.

11 августа в России впервые за три месяца выявили менее 5 тысяч заболевших коронавирусом. С тех пор ситуация практически не меняется. Впрочем, за это время несколько снизился процентный прирост заболевших – с 0,6% до 0,5%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

За день больных коронавирусом не выявили на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Низкая заболеваемость наблюдается в Московской области (+0,2%), в Москве, ЯНАО, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской областях и в Чечне – по +0,3%.

В столице выявили 690 инфицированных, это наибольший показатель среди регионов. На второй строке антирейтинга расположился Санкт-Петербург (+191), на третьей – Подмосковье (+163). Замыкают пятерку Нижегородская (+143) и Ростовская (+139) области.

За день в России выписано по выздоровлению 5 766 человек, а за весь период – 826 935 пациентов. За прошедшие сутки от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 114 человек, а за все время – 17 528.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с момента вспышки в РФ проведено более 37,4 млн тестов на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются более 210 тысяч человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирус выявили у 26 млн человек. Лидируют по числу заражений США – более 6,1 млн заболевших, затем идут Бразилия (3,99 млн) и Индия (3,85 млн). Россия занимает четвертую строчку. Более 863 тысяч пациентов с Covid-19 скончались, более 17 млн выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.20

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