Заболеваемость Covid-19 в России пошла вверх после трех недель снижения

За сутки на территории России выявлено 5 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1 235 из их числа (24,2%) болезнь протекает бессимптомном. Суточный прирост составил 0,5%, а общее число заболевших в России с момента начала вспышки достигло 1 015 105 человек.

Больше всего заболевших за день выявлено в Москве (+692), Санкт-Петербурге (+193), Московской (+164), Нижегородской (+145) и Ростовской (+142) областях. В Чукотском автономном округе вновь не было обнаружено ни одного заболевшего. Наименьший суточный прирост – 0,2% – зафиксирован в Подмосковье и Чечне.

За прошедшие сутки в России по выздоровлению выписано 5 812 человек, а за весь период – 832 747 человек. За день от Covid-19 и вызванных им осложнений скончался 121 человек, а за все время с появления коронавируса – 17 649 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 37,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 334 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 211 тыс. человек.

Отметим, что по данным на 3 сентября, за сутки в России выявили 4 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.20

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