Второй день подряд в России выявляют более 5 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России выявлено 5 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. У 1 235 из их числа (24,2%) болезнь протекает бессимптомном. В общей сложности с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 020 310 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, суточный прирост составил 0,5%. В Ненецком автономном округе не было обнаружено ни одного заболевшего. Наименьший суточный прирост – 0,2% – зафиксирован в Подмосковье.

Больше всего заболевших за день выявлено в Москве (+671), Санкт-Петербурге (+195), Московской (+168), Нижегородской (+154) и Ростовской (+144) областях.

За прошедшие сутки в России по выздоровлению выписано 5 379 человек, а за весь период – 838 126 человек. За день от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 110 человек, а за все время с появления коронавируса – 17 759 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 38 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются более 209 тысяч человек.

В мире Covid-19 выявили у 26,6 млн человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. На первом месте по числу инфицированных находятся США (6,2 млн), затем идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). 874 тысячи заболевших скончались, более 17,7 млн выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.09.20

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