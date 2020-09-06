В России резко снизилась смертность от коронавируса

За сутки в России выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. У 1 156 из их числа (22,2%) болезнь протекает бессимптомном. В общей сложности с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 025 505 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, суточный прирост составил 0,5%. На Чукотке не выявили ни одного инфицированного. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Москве и Подмосковье (+0,2%).

Больше всего заболевших за день выявлено в Москве (+620), Санкт-Петербурге (+192), Московской (+167), Ростовской (+155) и Нижегородской (+153) областях.

За прошедшие сутки в России по выздоровлению выписано 2 823 человека, а за весь период – 840 949 человек. За день от Covid-19 и вызванных им осложнений скончался 61 человек, а за все время пандемии – 17 820 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 38,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 209 155 человек.

В мире Covid-19 выявили у 26,8 млн человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. На первом месте по числу инфицированных находятся США (6,24 млн), затем идут Бразилия (4,12 млн) и Индия (4,11 млн). 879 тысяч заболевших скончались, более 17,9 млн выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.09.20

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