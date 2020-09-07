Суточная смертность от Covid-19 в России пошла на спад

За последний день в России подтверждено 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 отметили, что в 23,6% новых случаев (1223 пациента) заболевание протекает без симптомов.

Лидерство в антирейтинге по числу заболевших за сутки стабильно удерживает Москва. В столице выявили 690 инфицированных. За ней следует Санкт-Петербург со 196 заболевшими. В пятерку лидеров также вошли Московская (+166), Ростовская (+151) и Нижегородская (+151) области. Чукотка опять отличилась – ни одного нового случая за день. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Подмосковье, Смоленской области и в Чечне (0,2%).

В среднем суточный прирост заболеваемости в России составил 0,5%. Всего же с начала вспышки в стране выявили 1 030 690 случаев заражения коронавирусом.

За день В России выписали по выздоровлению 2 328 человек, а за все время 843 277 человек. За минувшие сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончался 51 человек, за весь период – 17 871 пациентов.

На сегодняшний день в стране проведено более 38,7 млн тестов на Covid-19, в том числе 270 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 523 человека.

Отметим, что вчера, 6 сентября, от коронавируса в России скончался 61 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.20

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