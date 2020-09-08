Смертность от Covid-19 за сутки в России увеличилась почти в 2,4 раза

За день в России было подтверждено 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1 184 человек (23,2%) из этого числа заболевание протекает бессимптомно.

Уверенное лидерство по числу выявленных заболевших удерживает столица. В Москве выявили 695 заразившихся коронавирусом. В пятерке лидеров антирейтинга также оказались Санкт-Петербург (+210), Ростовская (+147), Нижегородская (+146) области и Подмосковье(+135).

В Ненецком автономном округе и на Чукотке за сутки не обнаружили ни одного заболевшего Covid-19. Минимальный суточный прирост по числу заболевших зафиксирован в Смоленской области (0,1%).

В среднем суточная прибавка в регионах России держится на уровне 0,5%, а нарастающим итогом с момента начала вспышки в РФ выявлено 1 035 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

За день в РФ выписали по выздоровлению 6 772 человека, а за весь период – 850 049 человек. За сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений скончалось 122 пациента, за все время – 17 993 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 38,9 млн тестов на Covid-19, в том числе 202 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 205,8 тыс. человек.

Отметим, что по данным на 7 сентября, от коронавируса и вызванных им осложнений за сутки скончался 51 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.20

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