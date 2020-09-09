Смертность от Covid-19 за сутки в России продолжает увеличиваться

За сутки в России лабораторно подтверждено 5 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из этого числа у 1195 человек (22,9%) заболевание протекает без симптомов.

Москва уверенно удерживает лидерство по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. В столице обнаружили 642 заболевших. На второй строке антирейтинга со значительным отставанием находится Санкт-Петербург. В Северной столице за день выявили 218 заболевших. В пятерку также вошли Московская (+164), Нижегородская (+159) и Ростовская (+153) области.

На Чукотке, как и в Севастополе, не обнаружили ни одного нового заболевшего. Наименьший суточный прирост в 0,2% зафиксирован в Москве, Подмосковье и в Смоленской области. Всего на сегодняшний день в РФ с начала вспышки коронавирусной инфекции насчитали 1 041 007 случаев заражения, а суточный прирост составил 0,5%.

За день в стране выписано по выздоровлению 6 409 пациентов, а за всё время – 856 458 человек. За сутки подтверждено 142 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 18 135 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период состоялось более 39,2 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 328 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 205 384 человека.

Отметим, что по данным на 8 сентября, за сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в России скончались 122 пациента.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.20

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