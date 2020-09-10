В России пересмотрят режим работы лечащих от коронавируса врачей

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) собирается запустить информационную систему, в которой будет аккумулироваться вся информация о работе и отдыхе медицинских сотрудников в условиях пандемии. Затем будут разработаны рекомендации для медиков, работающих в «красной зоне».

В разгар пандемии коронавируса системе здравоохранения пришлось работать на пике возможностей. Многим врачам пришлось сменить специализацию – с зараженными Covid-19 пациентами долгое время работали не только профильные специалисты, но и хирурги, онкологи, травматологи и многие другие, пишут «Известия».

По словам самих медработников, весной им и их коллегам приходилось находиться в «красной зоне» до 16 часов. Такой напряженный режим не мог не сказаться на врачах, многие были инфицированы. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала в июне, что почти 500 медицинских работников умерли из-за коронавируса.

В силу психологических причин чувство опасности трансформируется и человеку свойственно со временем пренебрегать мерами безопасности. Для того чтобы уменьшить эти риски, необходимо понять, когда наступают утомление, эмоциональное выгорание, и, соответственно, определить суммарную, недельную и суточную нагрузку – так, как это сделано на всех вредных производствах.

Рекомендации по работе врачей в «красной зоне» выйдут после запуска системы, разработкой которой занимается ФМБА. «В разработанной системе будет аккумулирована информация о производственной нагрузке медицинского персонала, количестве рабочих смен, суммарном количестве часов, проведенных в «красной зоне», суммарном количестве часов отдыха. Все это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в «красной зоне», – сообщили в пресс-службе ФМБА.

В Профсоюзе работников здравоохранения РФ идею поддержали. «Из-за этих сложностей многих врачей заставляли находиться в «красной зоне» до 16 часов. Нам известны такие случаи. 12-часовой день был распространенным явлением. Без еды и туалета врачи могли находиться в «красной зоне» от шести до восьми часов. Это не норма, это грубое нарушение. При этом на вопросы сотрудников администрация нередко реагировала агрессивно, врачам отвечали: вы сюда пришли работать, вам за это платят. Трудовой кодекс запрещает работать больше двух трудовых смен. Рабочий день в «красной зоне» должен быть не более 36 часов в неделю», – считает глава профсоюза Михаил Андрочников.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.09.20

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