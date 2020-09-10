Суточная заболеваемость Covid-19 продолжает расти

За сутки в России лабораторно подтверждено 5 363 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1302 человек из этого числа (24,3%) заболевание протекает без симптомов.

Больше всего заболевших вновь обнаружили в Москве (+695). За столицей следуют Санкт-Петербург (+215) и Подмосковье (+169). В пятерку лидеров антирейтинга по числу новых заболевших также вошли Нижегородская (+163) и Ростовская (+155) области, а так же Ставрополье (+129).

В Ненецком автономном округе за последний день не обнаружили ни одного инфицированного Covid-19. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Тыве, Московской, Смоленской областях, в Чечне и Севастополе (0,2%).

В итоге на сегодняшний день с момента возникновения вспышки коронавирусной инфекции в России зафиксировали 1 046 370 случаев заражения Covid-19, а суточный прирост составил 0,5%.

За сутки в РФ выписано по выздоровлению 5 915 человек, а за весь период – 862 373 человека. От коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений за день скончалось 128 пациентов, а за все время – 18 263 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 39,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 286 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 208 801 человек.

Как писал «Новый День», по данным на 9 сентября, за сутки в России лабораторно подтвердилось 5 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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