Суточный прирост заболевших Covid-19 продолжает увеличиваться

За день в России выявили 5 504 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. В оперативном штабе отметили, что среди новых заболевших у 1240 человек (22,5%) инфекция протекает бессимптомно.

В пятерку лидеров по числу заболевших за сутки вошли: Москва (+698), Санкт-Петербург (+216), Подмосковье (+175), Нижегородская (+161) и Ростовская (+158) области. На Смоленщине зафиксирован наименьший суточный прирост заболеваемости Covid-19. Он составил 0,2%. Средний прирост за день в регионах России составил 0,5%, а общее число заболевших с начала вспышки достигло 1 051 874 человек.

За сутки в РФ выписали по выздоровлению 5 734 человека, а умерло 102 человека. За весь период состоялось более 39,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 337 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 209 628 человек.

По данным на 10 сентября, за сутки в России лабораторно подтверждено 5 363 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.09.20

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