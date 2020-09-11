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Пятница, 11 сентября 2020, 13:51 мск

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Врач указал на противопоказания для прививки от коронавируса

Болезни, требующие применения иммунодепрессивных препаратов, например, рак, являются противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, заявил иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач, передает «Вечерняя Москва». Медик также отметил, что вакцинацию не смогут пройти люди, у которых наблюдаются воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красная волчанка.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,