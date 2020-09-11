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Пятница, 11 сентября 2020, 13:51 мск

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В Сингапуре создали маску для выявления Covid-19

В Сингапуре ученым удалось создать систему датчиков для определения инфицирования Covid-19 и внедрить ее в медицинскую маску, пишет Straits Times. Устройство способно фиксировать изменения температуры тела, уровень оксигенации и артериального давления, а также частоту сердцебиения. Эти показатели могут послужить основой для выводов о заражении коронавирусной инфекцией.

Сенсоры покрыты пищевым гипоаллергенным материалом, что позволяет сделать маску гибкой и устойчивой к воздействию влаги. Маска также снабжена передатчиком Bluetooth, благодаря которому она передает сигнал на мобильный телефон.

Сингапур, Иван Гридин

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Москва, Центр России, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Технологии, Коронавирус из Китая, Юго-Восточная Азия,