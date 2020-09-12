Суточный прирост заболевших коронавирусом в России остается выше 5 тысяч

За минувшие сутки в России выявлено 5 488 случаев коронавируса в 85 регионах, что немногим меньше, чем накануне, когда было зафиксировано максимальное с конца июля число заболевших – 5 504. Как следует из данных оперативного штаба, за сутки умерли 119 пациентов, выздоровели 5 428 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (670), Санкт-Петербурге (203), Московской области (170), Ростовской области (159), в Нижегородской области (156), а также Ставропольском крае (135), Свердловской области (128), Воронежской области (115), в Ульяновской области (110), Самарской области (106) и по 101 – в Саратовской области и Красноярском крае. В других регионах суточный прирост не превысил ста случаев.

В целом в России с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 1 057 362 случая заволевания, 18 484 человек умерли и 873 535 – выздоровели. Лечение продолжают 165 343 пациента.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

В Крыму за сутки выявлено почти семь десятков случаев коронавируса. / Роспотребнадзор придет за туристами, которые не внесли на «Госуслуги» результаты анализа на Covid-19 в течение 72 часов. / В Севастополе за сутки подтверждены 16 случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»