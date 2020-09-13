Суточный прирост заболевших коронавирусом в России немного снизился

За последние сутки прирост новых случаев коронавируса в России снизился до 5 449 в 84 регионах, тогда как накануне было зафиксировано 5 488 заболевших. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за сутки умерли 94 пациента, выздоровели 2 690 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (+650), Санкт-Петербурге (+206) Московской области (+166), Ростовской (162) и Нижегородской (159) областях, а также Ставропольском крае (+137), Свердловской (131), Ульяновской (128), Самарской (111), Воронежской (110) и Саратовской (105) областях.

Коэффициент распространения инфекции в Москве составил 1,02. В России этот показатель равняется 1,05.

В целом в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, 18 578 человек умерло и 876 225 – выздоровели. Лечение продолжают 168 008 пациентов.

Накануне стало известно, что первые партии вакцины от новой коронавирусной инфекции поступят во все регионы России до понедельника.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.20

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