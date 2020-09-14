Мурашко объяснил рост заболеваемости Covid-19 в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа на территории России остается достаточно стабильной, однако в ряде регионов наблюдается увеличение суточного прироста числа инфицированных. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», – сказал министр, добавив, что говорить о волнах коронавируса не совсем правильно.

По его словам, в РФ на стационарном лечении остаются около 90 тыс. пациентов с Covid-19, а российские медики научились значительно лучше справляться с лечением коронавирусной инфекции, чем на начальном периоде пандемии. Между тем, ряд экспертов связывают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года и снятием ранее введенных карантинных мер.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 13 сентября число случаев Covid-19 в России за сутки выросло на 5449, а суточный прирост в среднем по стране составил 0,5%. 94 пациента скончались. Примерно у четверти заболевших симптомы отсутствуют. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.09.20

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России немного снизился. / Сводка коронавируса: 131 новый случай, выздоровел 61 свердловчанин. / В Крыму зафиксированы новые смерти от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»