За сутки в России выявили более 5,5 тысячи больных коронавирусом

За день в России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число заболевших Covid-19 с начала пандемии достигло 1 068 320 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Среди новых инфицированных у 1 388 человек (25,2%) болезнь протекает бессимптомно. Средний прирост за сутки в регионах России составил 0,5%. В Ненецком АО и на Чукотке больных новых случаев Covid-19 выявлено не было. На Смоленщине и в Подмосковье зафиксирован наименьший суточный прирост заболеваемости – 0,2%.

В пятерку лидеров по числу заболевших за сутки вошли: Москва (+696), Санкт-Петербург (+199), Подмосковье (+163), Ростовская (+160) и Нижегородская (+147) области.

За сутки в РФ выписали по выздоровлению 2 475 человек, а умерло 57. 11 инфицированных скончались в Москве, 6 – в Нижегородской области, 5 – в Московской области. Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 18 635.

За весь период специалисты провели более 40,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под наблюдением медиков остаются 219 тысяч человек.

В мире выявлено свыше 29 млн случаев заболевания коронавирусом, сообщает Университет Джона Хопкинса. Более 924 тысяч пациентов с Covid-19 скончались, 19,6 млн – выздоровели. Первенство по числу заражений удерживают США – 6,5 млн, затем идут Индия (4,8 млн) и Бразилия (4,3 млн). Россиян занимает четвертую сточку антирейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.09.20

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