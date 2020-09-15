В США создали эффективный препарат от коронавируса

Коронавирусную инфекцию нового типа можно быстро побороть с помощью препарата, созданного на основе белкового соединения VH-Fc Ab8, заявили ученые из Питтсбургского университета. Эксперименты они проводили на грызунах. Исследователи выяснили, что лекарство десятикратно уменьшает количество вирусных частиц в организме животных. Материал об этом опубликован в научном журнале Cell.

Отмечено, что соединение получено, на основе белковой молекулы, способной к диффузии в тканях. Благодаря этому свойству, она лучше нейтрализует коронавирус нового типа, а серьезные побочные эффекты отсутствуют. Также отмечается, что препарат мыши получали ингаляционным методом. «Обнаруженное средство показало высокую профилактическую и терапевтическую эффективность», – резюмировали ученые. Теперь человечеству осталось дождаться итогов клинических испытаний.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.09.20

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