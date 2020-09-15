Заболеваемость коронавирусом в России растет третий день подряд

За минувшие сутки в России выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число заболевших Covid-19 с начала пандемии достигло 1 073 849 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Среди новых инфицированных у 1 245 человек (22,5%) болезнь протекает бессимптомно. Средний прирост за сутки в регионах России составил 0,5%. В Ненецком АО больных новых случаев Covid-19 выявлено не было. На Смоленщине зафиксирован наименьший суточный прирост заболеваемости – 0,1%. Также низкие показатели в Подмосковье, Карелии и Чечне – 0,2%.

В пятерку лидеров по числу заболевших за сутки вошли: Москва (+730), Санкт-Петербург (+206), Ростовская (+165), Московская (+151) и Нижегородская (+139) области.

Из больниц выписали 5 605 человек. Таким образом, число излечившихся от коронавируса за весь период пандемии составило 884 305 человек.

Резко подскочила смертность среди больных Covid-19. Накануне оперштаб сообщал о 57 летальных случаях, за день от последствий болезни скончались 150 пациентов. Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 18 785.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 41,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 218 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218 397 человек.

В мире выявлено свыше 29,2 млн случаев заболевания коронавирусом, сообщает Университет Джона Хопкинса. Более 928 тысяч пациентов с Covid-19 скончались, 19,8 млн – выздоровели. Первенство по числу заражений удерживают США – 6,55 млн, затем идут Индия (4,93 млн) и Бразилия (4,34 млн). Россиян занимает четвертую сточку антирейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.09.20

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