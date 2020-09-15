Пробы воды и пищи показали наличие коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выявили 46 случаев, когда коронавирусную инфекцию обнаружили в воде и пище. Об этом сообщила глава службы Анна Попова на заседании президиума Российской академии наук.

Тесты на наличие коронавируса в воде и пище в регионах России начали проводить с 3 сентября. В исследовании применяли методику, разработанную центром «Вектор», когда берутся пробы как питьевой, так и сточной воды.

Попова добавила, что более половины российских пациентов переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. При этом Россия является одним из лидеров по охвату населения тестами на Covid-19. «Более 40 миллионов тестов на сегодняшний день проведено, – отметила глава Роспотребнадзора. – Это уже 280 тысяч [тестов] на миллион населения».

За последние сутки в России выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. С начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев заболевания Covid-19. Число жертв коронавирусной инфекции в России превысило 18 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.09.20

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