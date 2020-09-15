Экс-больной Covib-19 способен заразить в течение трех месяцев, заявила Попова

Переболевший коронавирусной инфекцией нового типа человек, может представлять опасность для окружающих на протяжении 90 суток с момента выписки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, организм переболевшего пациента продолжает выделять вирус SARC-CoV-2, вызывающий Covid-19.

«У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения (в России – прим. ред.) – до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней», – констатировала она на заседании президиума Российской академии наук (РАН).

Как передает РИА «Новости», у вирусоносителя может не быть никаких симптомов. «Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», – рассказала Попова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.09.20

Госдума продолжит работать в режиме ограничений: Володин попросил покинуть зал заседаний депутатов Терешкову и Чилингарова. / В Сербии выявлены первые случаи заражения коронавирусом в школе. / Пробы воды и пищи показали наличие коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»