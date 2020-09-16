Прирост больных Covid-19 в России достиг максимальных значений с конца июля

За минувшие сутки в России выявили 5 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это максимальное значение с 26 июля. Общее число заболевших Covid-19 с начала пандемии достигло 1 079 519 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В 1 309 случаях (23,1%), выявленных за последний день, заболевание протекает бессимптомно. Средний прирост инфицированных составил 0,5%. На Чукотке новых больных Covid-19 зарегистрировано не было. Наименьший суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Подмосковье, Чечне и на Смоленщине – 0,1%.

В пятерку регионов-лидеров по числу заболевших за сутки вошли: Москва (+750), Санкт-Петербург (+207), Московская (+173), Ростовская (+167) и Нижегородская (+165) области.

За день больниц выписали 5 809 человек. Таким образом, число излечившихся от коронавируса за весь период пандемии составило 890 114 человек. 18 917 пациентов скончались от последствий болезни, из них 132 – за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 41,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 223 651 человек.

Таким образом, Россия остается пятерке стран-лидеров по числу случаев коронавируса. Всего в мире выявлено свыше 29,5 млн больных Covid-19, сообщает Университет Джона Хопкинса. Более 935 тысяч пациентов скончались, 20 млн – выздоровели. Первенство по числу заражений удерживают США – 6,6 млн, затем идут Индия (5 млн) и Бразилия (4,38 млн). Россиян занимает четвертую строчку антирейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.20

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