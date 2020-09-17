Глава ВОЗ призвал не надеяться на вакцину от Covid-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа выходит из-под контроля. Такое заявление сделал Генсек Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Антониу Адханом Гебрейесус, сообщает пресс-служба организации. «Вспышка коронавируса вышла из-под контроля и все еще остается вне его», – сказал он, подчеркнув, что число умерших от Covid-19 и вызванных им осложнений вот-вот достигнет миллиона человек.

Генсек отметил, что полагать больших надежд на вакцину от коронавируса не следует. «Только лишь вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем», – сказал Гебреисус. Он предлагает взглянуть на вакцину, как на «глобальное общественное благо», которое должно быть доступно для всех, но для этого требуется «качественный скачок в финансировании». По его словам, человечеству следует быть готовым к вакцинации, но не следует брать на веру слухи о вакцинах и «диких теориях заговора».

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 17.09.20

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