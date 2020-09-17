Смертность от Covid-19 в России пошла вверх

За сутки в России подтверждено 5 762 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, почти у четверти из числа новых заболевших (1351 человек 23,5%) отсутствуют симптомы.

Заболеваемость Covid-19 продолжает расти – накануне выявили выявили 5 670 заболевших. В столице за день обнаружили 730 заразившихся. На втором месте по числу заболевших за сутки находится Санкт-Петербург (+211), на третьем – Подмосковье (+177). В пятерку лидеров также попали Ростовская (+171) и Нижегородская (+166) области.

Ненецкий автономный округ в очередной раз отличился отсутствием зараженных, а наименьший суточный прирост по числу заболевших зафиксирован в Смоленской области (0,1%), Подмосковье и Чечне (0,2%). В среднем суточный прирост заболевших Covid-19 по стране составил 0,5%, а с момента начала вспышки выявили 1 085 281 случаев заражения коронавирусом.

За минувший день в России выписали 5 754 человека, а за все время – 895 868 пациентов. За сутки подтверждено 144 смерти от коронавируса, а за все время 19 061. Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели более 41,7 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 324 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 069 человек.

Отметим, что по данным на 16 сентября, от Covid-19 в РФ умерло 132 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.20

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