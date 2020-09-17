Ученые рассказали о сроках действия вакцины от Covib-19

Разработанная российским научным центром «Вектор» вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, не способна создать пожизненный иммунитет. Как передает РБК, по оценкам эксперта сейчас можно рассчитывать на гарантию лишь на полгода

По оценкам заведующего отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Александра Рыжикова, следует проходить ревакцинацию через год – два – пять. «Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает. И это хорошо – пожизненно мы себе никаких изменений не вносим. Мы можем на данный момент говорить, что иммунитет достаточно сформирован как минимум на полгода», – заявил ученый.

По словам эксперта, в вакцине отсутствуют белки вируса, а так же его геном «Беспокоиться об удаленных последствиях при вакцинации такой вакцины не стоит», – уверен ученый. Эксперт отметил, что вакцина «Вектора» не реагирует на мутации коронавируса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.20

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