В Роспотребнадзоре рассказали о распространении мутаций Covid-19

Лишь две из 22 хорошо исследованных во всем мире мутаций коронавируса оказались наиболее устойчивыми, сообщает Роспотребнадзор. «Общее число мутаций, которые выявлены, составляет многие тысячи, однако только единицы из них зафиксировались и стабильно наследуются», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения ведомства.

Эти устойчивые разновидности вируса впервые выявили в конце января в Китае и Австралии. К концу февраля они получили распространение в большинстве стран Западной Европы, Марокко и Сенегале, а также у саудитов и в Северной Америке. Данная пара мутаций встречается в 99% исследуемых в России образцов, отметили в Роспотребнадзоре.

«Детальное сравнение геномов коронавируса на территории России и зарубежных стран подтверждает, что в марте и апреле 2020 года именно эти штаммы были массово завезены в Россию», – заключили в пресс-службе ведомства.

Москва, Иван Гридин

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