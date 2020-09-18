Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

В России за сутки выявили 5 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Пятый день подряд прирост инфицированных увеличивается. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

У 1 446 (24,5%) заболевших не было никаких симптомов. Наименьший прирост отмечается в Подмосковье и Смоленской области (+0,2%), в Ненецком АО новых случаев заражения за день выявлено не было. В общей сложности за весь период пандемии в России заболели коронавирусом 1 091 186 человек.

В столице за минувшие сутки обнаружили 805 больных Covid-19. На втором месте по числу заболевших за сутки находится Санкт-Петербург (+206), на третьем – Ростовская область (+172). Замыкают пятерку лидеров Московская (+165) и Нижегородская (+161) области.

901 207 человек излечились от инфекции, в том числе 5 754 переболевших выписали за последний день. 134 пациента скончались от осложнений, вызванных Covid-19. Общее число жертв коронавируса составило 19 195.

Как сообщает Роспотребнадзор, за весь период проведено более 42 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 233 428 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.09.20

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