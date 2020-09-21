Больных Covid-19 в аэропорту Хельсинки будут искать собаки

На службу в международный аэропорт Хельсинки прибыли собаки, обученные находить зараженных коронавирусной инфекций нового типа людей. Они обнаруживают инфицированного человека сразу же, в то время, как на лабораторные исследования на наличие Covid-19 уходит до нескольких дней. Об этом сообщает пресс-служба компании Finavia.

«Пилотный проект, который начнется во вторник, является первым в своем роде в мире. Ни один другой аэропорт не пытался использовать собак для обнаружения Covid-19 у пассажиров. Это может стать еще одним шагом к победе над коронавирусом», – сказала Улла Леттижефф, директор аэропорта Хельсинки-Вантаа.

По словам сотрудников ветеринарного факультета Хельсинкского университета, собаки способны обнаруживать коронавирус почти со 100% эффективностью даже за несколько дней до появления симптомов у заразившегося человека. Существующие тесты в свою очередь зачастую эффективны только непосредственно перед или при появлении симптомов.

Собаки не будут обнюхивать непосредственно пассажиров. Прибывающих в страну иностранцев попросят стереть с кожи контрольный образец, который затем обнюхают собаки. Всего на службу в аэропорт Хельсинки прибыли четыре собаки. Они буду работать посменно. «Собакам иногда нужно отдыхать. Когда две работают, две другие отдыхают», – пояснила Сусанна Паавилайнен, исполнительный директор компании по дрессировке собак WiseNoseRy.

Отметим, что одним из проверяющих стал восьмилетний пёс Кесси из Испании. Он также обучен распознавать онкологические заболевания.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 21.09.20

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