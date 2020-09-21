Заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти

За сутки в России выявили 6 196 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции отметили, что у четверти (25,6%) заразившихся (1 589 человек) заболевание протекает бессимптомно.

Наибольший суточный прирост по числу заболевших Covid-19 зафиксирован в Москве (+915), Санкт-Петербурге (+209), в Подмосковье (+193), а также в Ростовской (+177) и Нижегородской (+162) областях.

Ни одного нового случая не выявлено в Ненецком автономном округе. А наименьший суточный прирост числа заболевших зафиксирован в Смоленской области. Он составил 0,2%.

В среднем суточный прирост в регионах России составил 0,6%, а всего с начала вспышки коронавирусной инфекции в стране лабораторно подтверждено 1 109 595 случаев заражения.

За день выписано по выздоровлению 2 616 человек, а за весь период – 911 973 человека. За сутки от Covid-19 и вызванных им осложнений в России умер 71 пациент, а за все время – 19 489 человек.

В Роспотребнадзоре отметили, что за весь период проведено более 43,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 242 287 пациентов.

Отметим, что по данным на 20 сентября, в России за сутки выявили 6148 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.09.20

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