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Понедельник, 21 сентября 2020, 13:05 мск

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В России добровольцам вкололи китайскую вакцину от Covid-19

Фото: Reuters

В России первой группе добровольцев ввели вакцину от коронавируса нового типа, произведенную китайскими учеными, сообщили в компании «Петровакс». Препарат Ad5-nCoV создан совместными усилиями специалистов CanSino Biologics Inc. Пекинского института биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

Вакцинация россиян состоялась в рамках третьей фазы испытаний препарата Ad5-nCoV. В российской компании отметили, что после введения вакцины все россияне чувствуют себя хорошо, а жалоб на нежелательные явления не было. Зи состоянием медики будут следить на протяжении 28 дней.

Китайскую вакцину решено опробовать на 40 тыс добровольцах для ее дальнейшей регистрации. Разработанный китайскими учеными препарат планируется производить в Подмосковье. Препарат планируют производить в Подмосковье.

Москва, Иван Гридин

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