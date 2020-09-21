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Понедельник, 21 сентября 2020, 13:05 мск

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Производитель лекарств от Covid-19 назвал сроки прихода второй волны

Вторую волну коронавирусной инфекции следует ждать в конце ноября – начале декабря, считает владелец производящей ряд препаратов для лечения от Covid-19 компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Об этом пишет Forbes.

По его оценкам, к концу года число заболевших Covid-19 россиян может достичь 2 млн человек, а реальное число заболевших может оказаться в два-три раза больше.

По данным на 21 сентября, с начала вспышки коронавирусной инфекции в стране лабораторно подтверждено 1 109 595 случаев заражения. За день выписано по выздоровлению 2 616 человек, а за весь период – 911 973 человека. За сутки от Covid-19 и вызванных им осложнений в России умер 71 пациент, а за все время – 19 489 человек.

Москва, Иван Гридин

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