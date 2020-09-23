Швеция готовится ввести карантин из-за роста заболеваемости Covid-19

В Швеции в последнее время фиксируется устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Власти констатируют, что число заболевших прирастает во всех возрастных группах. В связи с этим правительство страны обсуждает введение карантинных мер, дабы избежать дальнейшего распространения вируса, сообщает Bloomberg.

Самый большой прирост заразившихся Covid-19 ежедневно фиксируют в Стокгольме. Стоит отметить, что Швеция остается единственным членом Евросоюза, который отказался от введения ограничительных мер в связи с пандемией, таких как обязательная самоизоляция. Изначально власти страны полагали, что отказ от строгих карантинных ограничений из-за коронавируса позволит избежать больших потрясений для экономики страны.

Как сообщал «Новый День», в начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал предложенную им стратегию борьбы с коронавирусом, предполагающую отказ от жестких карантинных мер, ошибочной. Он признал, что его подход привел к слишком большому количеству смертей и заявил, что Швеции следовало ввести более строгие ограничения против распространения нового коронавируса. По его словам, более верным был бы усредненный подход «между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир».

По данным на 1 сентября, уровень смертности в Швеции составил 43 человека на 100 тысяч. Этот показатель является одним из самых высоких в мире и намного превышает уровень смертности в соседних Дании и Норвегии. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие жесткого карантина по коронавирусу, экономика страны сильно пострадала. По прогнозам, ВВП Швеции в этом году резко сократится, а число безработных значительно вырастет.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 23.09.20

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